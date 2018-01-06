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سلطات النظام السعودي تعتقل 11 أميرا رفضوا أوامرها

 

اعتقلت سلطات النظام السعودي 11 أميرا وتم إيداعهم في السجن بعدما رفضوا مغادرة قصر الحكم في الرياض .

وذكرت صحيفة “سبق” الإلكترونية السعودية اليوم أن 11 أميرا قاموا بالتجمهر في قصر الحكم مطالبين بإلغاء أمر ملكي ينص على إيقاف سداد تكاليف الكهرباء والمياه عن الأمراء ومطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد اقاربهم.

وبينت الصحيفة أن الأمراء رفضوا أوامر بمغادرة قصر الحكم وتم القبض عليهم وإيداعهم سجن الحائر تمهيدا لمحاكمتهم .

وكان ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان أصدر في تشرين الثاني الماضي أوامر باعتقال عدد كبير من الأمراء السعوديين والوزراء السابقين ورجال الأعمال المشهورين بحجة “مكافحة الفساد” إلا أن مصادر أخرى أكدت أن ما يجرى داخل النظام السعودي هو انقلاب يقوده بن سلمان بهدف تصفية خصومه من الأمراء ورجال الأعمال وسرقة أموالهم ونقلها إلى حساباته.

من جهة ثانية أعلن النظام السعودي اليوم عن منح علاوات مالية للموظفين المدنيين والعسكريين لمواجهة غلاء المعيشة في البلاد عقب إجراءات التقشف التي فرضها في وقت سابق.

وكانت وزارة الطاقة التابعة لنظام بني سعود أعلنت مطلع العام الجاري رفع أسعار البنزين بنسب تراوحت بين 82 و 126 بالمئة مدعية أن ذلك الإجراء يأتي ضمن خطة تهدف إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة.

يذكر أن النظام السعودي أعلن الشهر الماضي موازنته لعام 2018 بعجز بلغ قرابة 52 مليار دولار ونفقات قياسية وصلت إلى 261 مليار دولار في موازاة إيرادات يتوقع أن تصل إلى 209 مليارات دولار حيث يواجه نظام بني سعود أزمة اقتصادية ومالية بسبب دعمه الكبير للإرهاب فى المنطقة وتقديمه أموالا ضخمة للإرهابيين وشراء الأسلحة لهم وخاصة في سورية وعدوانه على اليمن والذي ترافق مع تراجع أسعار النفط العالمية ونقص الإيرادات المالية.

 

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