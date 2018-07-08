سلطات النظام التركي تقيل أكثر من 18 ألف موظف حكومي

أصدرت سلطات النظام التركي اليوم مرسوما يقضي بإقالة أكثر من 18 ألف موظف رسمي في تركيا بينهم العديد من عناصر قوات الأمن وكذلك مدرسون وأساتذة جامعيون.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وسائل إعلام تركية قولها.. “إنه بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية وردت أسماء 18632 شخصا بينهم أكثر من تسعة آلاف موظف في الشرطة وستة آلاف عنصر من القوات المسلحة”.

وحول أردوغان تركيا إلى سجن كبير حيث نفذ حملة اعتقالات فى عموم البلاد أودع خلالها عشرات الآلاف من الأتراك في السجون وطرد الآلاف من وظائفهم في المؤسسات المدنية والعسكرية بذريعة دعم محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز 2016 استمرارا لإجراءاته الهادفة إلى الهيمنة على جميع مؤسسات الدولة وتصفية معارضيه.