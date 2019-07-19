سلطات النظام التركي تعتقل 20 ضابطا من سلاح الجو

اعتقلت سلطات النظام التركي 20 عسكريا بذريعة ارتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه نظام رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في تموز عام 2016.



وذكرت وكالة الاناضول الناطقة باسم النظام التركي نقلا عن مصدر أمني قوله إن القوات التركية اعتقلت 20 ضابطا في الخدمة من سلاح الجو من بين 52 شخصا كان الادعاء العام في محافظة أزمير أصدر بحقهم مذكرات اعتقال بذريعة ارتباطهم بغولن مشيرة إلى أن الاعتقالات تمت في 12 محافظة في جميع أرجاء تركيا.



وكانت سلطات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتقلت في الـ16 من تموز الجاري 35 عسكريا بذريعة ارتباطهم بغولن.

وخلال السنوات الثلاث التالية للمحاولة الانقلابية سجنت سلطات النظام التركي أكثر من 77 ألف شخص واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم ومؤسسات أخرى.