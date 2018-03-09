سلطات النظام التركي تصدر مذكرات اعتقال 186 شخصا

ولفتت الوكالة إلى أن أوامر الاعتقال صدرت بحق معلمين كانوا يعملون في مدارس أغلقت سابقا بسبب اتهامات بأن لها صلات بشبكة كولن.

ولفتت الوكالة إلى أن أوامر الاعتقال صدرت بحق معلمين كانوا يعملون في مدارس أغلقت سابقا بسبب اتهامات بأن لها صلات بشبكة كولن.

وفي عملية أخرى بدأت في مدينة قونيا وسط تركيا وامتدت لتشمل 42 إقليما أصدرت السلطات أوامر اعتقال 84 مشتبها به فيما اعتقلت الشرطة ثمانية أشخاص قالت إنهم أعضاء في الشبكة.

وفي عملية أخرى بدأت في مدينة قونيا وسط تركيا وامتدت لتشمل 42 إقليما أصدرت السلطات أوامر اعتقال 84 مشتبها به فيما اعتقلت الشرطة ثمانية أشخاص قالت إنهم أعضاء في الشبكة.