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سلطات النظام التركي تصدر مذكرات اعتقال 186 شخصا

 

أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 186 شخصا بذريعة صلتهم بمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز عام 2016.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي اليوم أن “الادعاء التركي أصدر أوامر باعتقال 92 معلما و94 آخرين في ثلاث عمليات تستهدف أشخاصا يشتبه بصلتهم بشبكة الداعية فتح الله غولن”.

ولفتت الوكالة إلى أن أوامر الاعتقال صدرت بحق معلمين كانوا يعملون في مدارس أغلقت سابقا بسبب اتهامات بأن لها صلات بشبكة كولن.

وفي عملية أخرى بدأت في مدينة قونيا وسط تركيا وامتدت لتشمل 42 إقليما أصدرت السلطات أوامر اعتقال 84 مشتبها به فيما اعتقلت الشرطة ثمانية أشخاص قالت إنهم أعضاء في الشبكة.

واستغل نظام أردوغان محاولة الانقلاب لتصفية خصومه ومعارضيه حيث اعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص بينهم صحفيون وقضاة وشخصيات من المعارضة وموظفون حكوميون وفصل نحو 150 ألفا آخرين أو أوقفهم عن العمل في القطاعين العام والخاص.

 

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