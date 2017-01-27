سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعلن عن مخطط لبناء 153 وحدة استيطانية في القدس المحتلة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مخطط جديد لبناء 153 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة.



ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس مئير ترجمان قوله “إن المقاولين يستطيعون بدء أعمال الإنشاء غدا في حي جيلو” مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد الموافقة على استئناف إنشاء 450 وحدة استيطانية بعدما جمدت لسنوات.



وتحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرات السنوات تهويد مدينة القدس المحتلة وإلغاء طابعها العربي من خلال زرع المستوطنات في أراضيها وتدمير معالمها العربية الإسلامية.



وكانت سلطات الاحتلال صدقت قبل أيام على مخطط لاقامة 2500 وحدة استيطانية جديدة على أراضي الضفة الغربية رغم القرارات الدولية التي تؤكد عدم مشروعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورغم النداءات الدولية التي تدعو إلى وقف أعمال الاستيطان هناك.

وكالات