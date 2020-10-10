سلسلة حرائق ضخمة في أرياف جبلة والقرداحة والحفة

قال مدير الزراعة المهندس منذر خيربك: “اندلعت عدة حرائق كبيرة في مناطق متفرقة من محافظة اللاذقية بدءاً منذ منتصف ليل الخميس ولا تزال فرق الإطفاء تتعامل مع عدد منها”.



وأوضح خيربك” أن النار اقتربت في بعض الأماكن من المنازل السكنية، وذلك بسبب اشتداد سرعة الرياح الجافة في عدة قرى بريف جبلة والقرداحة والحفة”.



وأشار خير بك الى أن الجهود مستمرة للسيطرة على الحرائق في “مسيت ودباش وعين جندل و بنجارو ورويسة الحجل وقويقة وقمين وخدلو والشيخ ريح اسطامو والمغيرية والبراعم وكلماخو ودبيقة”.



وبين خير بك انه “تم الانتهاء من اخماد الحرائق في ارضي قرى العذرية و رسيون و بيت الشكوحي و النبعة البدروسية والدفيل وغلميسة وبسطوير”.



وأشار خير بك إلى أنه “فيما تتم السيطرة على حريقي مسيت وغلميسة، فإن الوضع في قرية دباش بريف القرداحة صعب حيث وصلت النيران للغابات الحراجية والأراضي الزراعية وبساتين الزيتون ولايزال الحريق نشط جداً”.





وأوضح خير بك أن “فرق الاطفاء التي تتعامل مع سلسلة الحرائق مشتركة من الدفاع المدني وفوج الاطفاء ووحدات الاطفاء بالمناطق والزراعة، بالاضافة لمؤازرة من مروحيات الجيش”.



ولفت خير بك الى أن ” الأهالي في القرى المشتعلة ساعدوا فرق الاطفاء في إطفاء الحرائق حيث قاموا قبل وصول آليات الإطفاء بقطع الطريق على النيران ومنعها من التهام البيوت بعد أن امتدت إلى بساتين الزيتون”.





وأكد خير بك أنه “لايمكن تقدير الأضرار حاليا أو إعطاء رقم أولي لأضرار النيران ريثما يتم التمكن من إخماد وتبريد جميع الحرائق التي تنوعت بين حراجية وزراعية”.

وبين خير بك أن “الرياح الشرقية القوية منذ ليل الخميس ساهمت في انتشار النيران، ما يشكل صعوبة امام فرق الاطفاء لإخمادها بوقت قياسي”.







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