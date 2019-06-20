سلامي: سورية بقيت صامدة وشامخة رغم كل المؤامرات

أكد اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني فشل المخططات الأمريكية في سورية ولبنان والعراق و اليمن وفلسطين وقال: إن سورية بقيت صامدة وشامخة رغم كل المؤامرات التي حيكت ضدها.



وأشار سلامي في كلمة له اليوم إلى عدم وجود نية لدى بلاده بالحرب مع أي بلد لافتاً في الوقت نفسه إلى جاهزية إيران لها.



وقال سلامي: إن إسقاط الطائرة الأمريكية يحمل رسالة واضحة وقاطعة بأن المدافعين عن حدود إيران يقظون ومستعدون دوماً وسيتم تدمير أي طائرة تستهدف أجواء إيران ولن تعود إلى قواعدها،” مشدداً على أن العدو لن يتمكن أبداً من التجاوز والاعتداء على التراب الوطني الإيراني وستتم ملاحقته في أي مكان.





