سلاف فواخرجي مكرمة في قرطاج
كرّم مهرجان “أيّام قرطاج المسرحيّة ” في حفل اختتامه النجمة السورية سلاف فواخرجي، وقد عبّرت الممثّلة عن سعادته بهذا التكريم وذكرت أنّ تجربتها في التمثيل المسرحي هي أقل من تجربتها في مجال الدراما التلفزيونية، مشيرة إلى أنّه سبق لها أن شاركت بمسرحية من تأليف الرّاحل محمد الماغوط في دورة سابقة لأيام قرطاج المسرحية، وأعلنت عن مشروع عملٍ مسرحي في سوريا وآخر في مصر.
وكانت إطلالة سلاف فواخرجي أنيقة وجميلة في المسرح البلدي في تونس في حفل تكريمها، إذ ظهرت بفستان جميل وطلة جذابة وقد صفّق لها الجمهور التّونسي الحاضر في المسرح معبّراً عن تقديره وإعجابه بها.
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