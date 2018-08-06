سلاح الجو يقضي على عدد من إرهابيي “داعش” في عمق بادية السويداء..

نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري اليوم غارات مركزة على تحركات وتجمعات إرهابيي تنظيم “داعش” في عمق بادية السويداء موقعا في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وذكر مصدر ميداني أن سلاح الجو نفذ عدة غارات مركزة على تحركات وآليات لإرهابيي “داعش” على جهة منطقة الكراع وبئر قنيان وصنيم الغرز على عمق نحو 30 كم شرق قرى ريف السويداء الشمالي الشرقي.

وبين المصدر أن الغارات أسفرت عن القضاء على عدد من إرهابيي التنظيم التكفيري وإصابة آخرين وتدمير آليات وذخائر كانت بحوزتهم.

ويتخذ إرهابيو تنظيم “داعش” من منطقة البادية شمال شرق السويداء حيث توجد آخر تجمعات للتنظيم التكفيري في جنوب سورية منطلقا لهجماتهم الإرهابية والاعتداء على القرى والتجمعات السكنية بريف السويداء من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية.

إلى ذلك وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مكثفة على أوكار ومحاور تحرك إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به في ريف حماة الشمالي.

وأفاد مصدر ميداني في حماة بأن وحدات من الجيش نفذت رمايات مدفعية وصاروخية على أوكار وخطوط إمداد تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المرتبطة به في قرى زيزون والزيارة والزكاة والأربعين والجنابرة بالريف الشمالي.

وأشار المصدر إلى أن الرمايات أسفرت عن تدمير مقرات للإرهابيين وقطع بعض خطوط إمدادهم وإيقاع قتلى بين صفوفهم عرف منهم تيسير العيسى.

وأحبطت وحدات من الجيش أمس هجوما لمجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له على منطقة الزلاقيات بريف حماة الشمالي بعد القضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير عتادهم.

وتضم المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف حماة الشمالي مرتزقة أجانب تسللوا عبر الحدود التركية أبرزها ما يسمى “جيش العزة” و”الحزب التركستاني” تعتدي بشكل متكرر على القرى والبلدات والمدن المجاورة بقذائف الهاون والصواريخ.



سانا