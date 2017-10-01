سلاح الجو يقضي على العشرات من إرهابيي “داعش” بريفي دير الزور وحمص

دمر الطيران الحربى السورى مواقع محصنة وآليات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وذلك خلال العمليات العسكرية المتواصلة لاجتثاث التنظيم من ريف دير الزور.

وذكر مصدر عسكري أن سلاح الجو في الجيش العربي السوري شن خلال الساعات الماضية غارات مكثفة على مقرات ومحاور تحرك لإرهابيي تنظيم داعش في قرية البوليل ومدينة الموحسن بالريف الشرقي.

ولفت المصدر إلى أن الغارات أدت إلى “القضاء على عشرات الإرهابيين وتدمير عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات متنوعة ومقرات وتحصينات ومرابض مدفعية وهاون”.

إلى ذلك خاضت وحدات من الجيش العربي السوري اشتباكات عنيفة مع تنظيم “داعش” على محوري خشام-حطلة فوقاني والبوعمر بالريف الشمالي الشرقي والشرقي ما أسفر عن مقتل واصابة العديد من ارهابييه وتدمير أسلحتهم.

وبين مصدر عسكري أن الضربات الجوية والمدفعية على مواقع ونقاط وتحركات تنظيم “داعش” في قرى خشام والجنينة والحسينية وحويجة صكر وأحياء الحويقة والجبيلة والشيخ ياسين وكنامات اسفرت عن تدمير مراكز قيادة ومقرات وتحصينات و3 آليات مزودة برشاشات ثقيلة.

ودمرت وحدات الجيش العربى السوري أمس 5 عربات مفخخة لتنظيم “داعش” وأحبطت هجماته الإرهابية على نقاط عسكرية بمنطقة الثردات على طريق الميادين-دير الزور وفى محور المريعية البوعمر.

ضربات مركزة على خطوط إمداد إرهابيي “داعش” بريف سلمية الشرقي

كما نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري سلسلة طلعات على مقرات وتحصينات لتنظيم “داعش” الإرهابي في الجيب المحاصر بريف سلمية الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري بأن الطيران الحربي السوري وجه ضربات مركزة على تجمعات وخطوط إمداد لإرهابيي تنظيم “داعش” في قرى العكش وأبو حنايا ورسم العبد وجنوب شرق بلدة عقيربات بريف سلمية الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن الضربات الجوية أصابت أهدافها بدقة وأسفرت عن “إيقاع خسائر بالأفراد والعتاد في صفوف التنظيم الإرهابي وتدمير عدة عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات متنوعة ومرابض مدفعية وهاون”.

ويتخذ تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية من هذه القرى منطلقا للاعتداء على مدينة سلمية بالقذائف الصاروخية والتي تسببت خلال الأشهر الماضية بارتقاء العديد من الشهداء ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية.

وفي ريف دير الزور دمرت وحدات من الجيش مقرات ومرابض مدفعية وهاون لتنظيم “داعش” وقضت على العديد من إرهابييه في قرية البوليل ومدينة الموحسن.

تدمير آليات مدرعة ومزودة برشاشات ثقيلة لتنظيم “داعش” والقضاء على العديد من إرهابييه بريف حمص

إلى ذلك كثف سلاح الجو في الجيش العربي السوري من ضرباته على نقاط انتشار إرهابيي تنظيم “داعش” وخطوط امدادهم شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

وأشار مصدر عسكري إلى أن الضربات الجوية أسفرت عن “مقتل وإصابة العديد من افراد التنظيم المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وتدمير اليات لهم بعضها مدرع واخرى مزودة برشاشات ثقيلة اضافة إلى مرابض مدفعية وهاون”.

وبسطت وحدات من الجيش العربى السورى الخميس الماضي سيطرتها على قريتي الشيحة ورسم العقيدات شمال قرية الشنداخية بنحو 12 كم فى ناحية جب

الجراح بريف حمص الشرقى بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم “داعش” فيهما.

المصدر: سانا