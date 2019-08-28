سلاح الجو اليمني ينفّذ عملية هجومية واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية

استهدفت القوات المسلحة اليمنية قوات التحالف السعودي في سقام بنجران بصاروخ باليستي متوسط المدى من نوع "قاصم".



القوات المسلحة أكدت أن الصاروخ أصاب هدفه بدقةٍ عاليةٍ مخلفاً عشرات القتلى والجرحى موثقين بالصور واضافت أن صاروخ "قاصم" نوع جديد دخل الخدمة قبل فترة وأثبت فاعليته على نحو كبير.



كما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع أن سلاح الجو نفذ عملية هجومية واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط السعودية .سريع قال إن العملية استهدفت منظومةَ الاتصالات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية، مؤكداً دقة الإصابات.



كما لفت إلى أن الاستهداف يأتي رداً على جرائم العدوان وحصاره المستمر.



بدوره شنت طائرات التحالف السعودي غارات مكثفة على منطقة الصَمَع في مديرية أرحب شمال العاصمة.



من جهته أعلن التحالف السعودي أنه أسقط طائرة مسيرة أطلقتْ باتجاه المملكة.



مواجهات بين قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً ومسلحين



أمّا في جنوب اليمن أفادت مصادر محلية أن مواجهات بين قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً ومسلحين في دار سعد بعدن جنوب اليمن، مؤكداً إطلاق نار عشوائي في الشوارع أودى بحياة عدد من المارة في حي دار سعد بعدن.



قوات هادي سيطرت على أجزاء واسعة من مديرية شَقْرة الساحلية شرقي محافظة أبين جنوب اليمن دون مواجهة مع الحزام الأمني.



وتقدم هذه القوات جاء بعد ساعات من إعلان قائد الحزام الأمني المدعوم إمارتياً بمديريات المَحْفَد وموديه ولوْدَر والوَضِيع وجَيْشان في أبين العميد علي المحوري انضمامه للحكومة.



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