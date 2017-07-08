سلاح الجو العراقي يقضي على 12 إرهابيا في تلعفر

قتل 12 إرهابيا من تنظيم “داعش” بينهم متزعم ما يسمى “ديوان القضاء” جراء ضربات لسلاح الجو العراقي داخل تلعفر غرب مدينة الموصل

في وقت أصدرت فيه قيادة العمليات العراقية المشتركة توضيحا يؤكد استمرار العمليات العسكرية لتحرير الأمتار الأخيرة من مدينة الموصل.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية قوله اليوم.. ان “سلاح الجو العراقي قضى على 12 إرهابيا بعد استهدافه رتلا لأحد متزعمي التنظيم الإرهابي في أطراف مدينة تلعفر غرب الموصل”.

بدورها أكدت قيادة العمليات العسكرية العراقية المشتركة بقاء بضعة أمتار من مدينة الموصل القديمة قيد التحرير.

وكان بيان للقيادة ذاتها أفاد بمقتل 35 إرهابيا من تنظيم “داعش” واعتقال ستة آخرين حاولوا التسلل إلى الساحل الأيسر لمدينة الموصل مشيرا إلى السيطرة على المدينة القديمة في الساحل الأيمن للمدينة.

المصدر: سانا