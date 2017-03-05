سلاح الجو العراقي يقضي على العشرات من إرهابيي “داعش” في الموصل

قضى سلاح الجو العراقي على العشرات من إرهابيي “داعش” ودمر عددا من آلياتهم في ضربات جوية بمدينة الموصل.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني عراقي قوله.. “ان طيران الجيش العراقي تمكن من تأمين التقدم للشرطة الاتحادية وتدمير خطوط داعش في منطقتي الدواسة والمنصور ضمن الساحل الأيمن وقضى على 27 إرهابياً ودمر ثماني اليات في الساحل الأيمن من الموصل أمس”.



وأضاف المصدر.. ان الطيران العراقي تمكن من قتل 15 إرهابيا أيضا في المحور الغربي بينهم متزعم في صفوف تنظيم “داعش” كما دمر اليتين بمن فيهما ووكرا يؤوي إرهابيين في قريتي قصر مهراب وتل سعدان.



وتواصل القوات العراقية المشتركة منذ 14 يوما عمليات تحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل محققة تقدما في عدد من المحاور فيه حيث استعادت أمس الأول السيطرة على حي وادي حجر بالكامل بعد تكبيد إرهابيي تنظيم “داعش” خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.



من جهة أخرى قال الإعلام الحربي في مديرية الحشد الشعبي العراقي في بيان.. ان “مديرية الأمن في محور محافظة نينوى عثرت على 100 طن من المواد الكيميائية في منطقة كوكجلي بالساحل الأيسر لمدينة الموصل” مشيرا إلى ان هذه المواد يستخدمها تنظيم “داعش” الإرهابي في صناعة المواد المتفجرة.



وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت في بيان لها أمس ان “تنظيم داعش الإرهابي أطلق مواد كيميائية في الساحل الأيمن لمدينة الموصل خلال اليومين الماضيين”.



يشار إلى ان القوات العراقية أعلنت في كانون الثاني الماضي العثور على معمل لإنتاج غاز الخردل ومستودع لصواريخ أرض أرض لتنظيم “داعش” الإرهابي في الجزء الشرقي لمدينة الموصل المحرر حديثا.

وكالات