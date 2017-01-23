سلاح الجو العراقي يدمر أربعة زوارق لداعش قرب الساحل الأيمن للموصل

دمر سلاح الجو العراقي اليوم أربعة زوارق لتنظيم داعش الإرهابي بمن فيها من إرهابيين قرب الساحل الأيمن لمدينة الموصل .



وقال مصدر أمني في محافظة نينوى لوكالة أنباء الإعلام العراقي “واع” أن “معلومات أفادت بوجود تحرك لزوارق تابعة لتنظيم داعش كانت تنوي العبور من الساحل الأيمن إلى الأيسر للموصل لتعزيز دفاعات عناصره وأن سلاح الجو دمر الزوارق وقتل من كان فيها”.



في غضون ذلك أحبطت القوات الأمنية العراقية اليوم هجوما إرهابيا انتحاريا في منطقة البوشلال شمال العاصمة بغداد.



بدورها أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة في بيان لخلية الإعلام العراقي عن مقتل العقيد سبهان حسن اسماعيل عبد الله الجبوري آمر اللواء 71 فرقة المشاة الخامسة عشرة أثناء عمليات تحرير المحور الشمالي في عمليات قادمون يا نينوى.



وتشهد محافظة نينوى منذ تشرين الأول من العام الماضي عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل وبعض المناطق الأخرى في المحافظة من تنظيم داعش الإرهاب.

وكالات