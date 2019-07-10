سلاح الجو السوري يستهدف “المحيسني”ومقتل مرافقه

يواصل الجيش السوري استهدافه لتحركات التنظيمات المسلحة في أرياف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، ونقلت وسائل إعلام عن مصادر في الفصائل أنباء عن استهداف الجيش السوري بغارة جوية مجموعة “عبد الله المحيسني” وقتل فيها أحد مرافقيه.



وفي الوقت الذي ينفذ الجيش السوري عمليات استهداف تطال تحركات تنظيم “النصرة” الإرهابي، أفاد موقع “مراسلون” السوري عن مصادر أن الطيران السوري نفذ غارات جوية على نقاط انتشار المسلحين في ريفي إدلب وحماة، وقال إن الغارات “أدت وفق المعلومات الأولية لمقتل وجرح عدد من المسلحين كان بينهم الإرهابي السعودي عبد الله المحيسني”.



ونقل الموقع عن مصادر إعلامية معارضة أن “مرافق المحيسني الملقب أبو آساد قتل جراء الاستهداف، فيما لم تكشف المعلومات مدى تعرض المحيسني للإصابة”.



وبحسب الموقع، فقد “جاء استهداف الطيران السوري للمسلحين خلال تنفيذهم لحملة “الخندق” والتي يقودها الإرهابي السعودي عبد الله المحيسني في ريفي حماة و إدلب”.



وأشار إلى أن المحيسني أطلق حملة جمع تبرعات مالية من أجل القيام بالحفريات والتحصين على طول خطوط التماس والاشتباك مع الجيش السوري على محاور ريفي حماة وإدلب.



وكانت وحدات من الجيش السوري دمرت اليوم الثلاثاء آليتين تابعتين للمجموعات الإرهابية المسلحة على أطراف بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي.



وذكرت وكالة “سانا” أن وحدات من الجيش السوري دمرت بسلاح الصواريخ آليتين تابعتين للمجموعات الإرهابية على أطراف بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي.



وأفادت الوكالة أن وحدة من الجيش في أطراف قرية القصابية بريف إدلب الجنوبي إلى الشمال من بلدة كفرنبودة التي طهرهما الجيش قبل شهرين استهدفت بصاروخ موجه سيارتين تم رصدهما تتحركان على طريق زراعي في محيط بلدة الهبيط بريف ادلب الجنوبي ما أدى إلى تدمير سيارة محملة برشاش ثقيل واحتراق السيارة الثانية نتيجة اصطدامها بالسيارة المدمرة.



وبينت أن “عددا من الإرهابيين قتلوا وأصيب عدد آخر في العملية وشوهدت سيارات تحركت من أطراف بلدة الهبيط وعملت على سحب جثث الإرهابيين ومصابيهم”.



وكان الجيش العربي السوري استهدف أمس الإثنين مواقعا لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي على محاور ريف حماة الشمالي بسلاحي المدفعية والصواريخ.



وأفادت وكالة “سانا” بأن الجيش السوري نفذ ضربات مكثفة بالمدفعية والصواريخ ضد “تحركات ونقاط انتشار مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة على محور الجبين وتل ملح والحويجة وبلدة كفرزيتا بريف حماة الشمالي الغربي”.