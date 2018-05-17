سكن جامعي للطالبات للمرة الأولى في جامعة طرطوس

أشار رئيس جامعة طرطوس الدكتور عصام الدالي إلى أنه سيتم المباشرة بثلاث كتل معمارية لرئاسة الجامعة وكليتي الهندسة التقنية والآداب فيما نعمل على افتتاح سكن جامعي للطالبات في منطقة أبو عفصة لاستيعاب 400 طالبة بمتابعة شخصية من وزير التعليم ومحافظ طرطوس.

وأضاف الدالي: تمت الموافقة على إحداث كلية الزراعة للعام القادم تستوعب في بدايتها نحو 1000 طالب وهناك دراسة لافتتاح كليات جديدة هي كلية هندسة البترول في بانياس وهندسة السفن بالتعاون مع الأكاديمية البحرية الروسية وكليتي الحقوق والهندسة المدنية وتضم الجامعة كليتي الاقتصاد والتربية لطلبة التعليم المفتوح وهناك 19 برنامجاً لشهادة الماجستير في عدة اختصاصات فيما يصل عدد الطلاب المسجلين في المرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي 2017/2018 لنحو 16 ألف طالب منهم 13600 من طرطوس و2300 من بقية المحافظات و85 طالباً من خارج سورية وبلغ عدد طلاب التعليم المفتوح 3056 طالب وطالبة وعدد طلاب الدراسات العليا 633 طالباً منهم 18 دكتوراه.

وأكد الدالي متابعة تعيين أعضاء الهيئة التدريسية المقبولين بالمسابقة والإسراع بتشكيل لجان الإنتاج العلمي تمهيداً لتعيينهم في عضوية الهيئة التدريسية بكليات الجامعة حيث تم قبول 74 عضو هيئة تدريسية في كل المجالات لينضموا إلى 245 عضو هيئة موجودين في الجامعة إلى جانب عدد من المحاضرين من خارج الملاك من الجامعات الحكومية الأخرى ويجري حالياً استكمال مركز الحاسب الإلكتروني لتأهيل كوادر الجامعة من الناحية المعلوماتية وتطبيق برامج الأتمتة وإدارة مواقع الجامعة على شبكة الانترنت وصيانة الأجهزة والشبكات ويتم استكمال أعمال أتمتة شؤون الطلاب والامتحانات لجميع الكليات.



المصدر: تشرين