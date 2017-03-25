سكر مخالف للمواصفات وشاشات مهربة.. «الجمارك» تغرّم تاجرين بـ259 مليون ليرة

أكد مصدر في المديرية العامة للجمارك أنه تم تنظيم ضبوط نوعية خلال الفترة الماضية شملت العديد من المواد الغذائية والكهربائية، وقد تم التصالح على بعضها بينما بقيت بعضها معلقة، ولعل أهم هذه القضايا المعلقة هي مادة السكر، حيث تم ضبط 365 ألف كغ من السكر، الذي يبلغ رسمه الجمركي 1% فقط، علماً أن وزن الكيس الواحد بلغ 50 كغ، مشيراً إلى أن قيمة هذه الكمية تبلغ 104 ملايين بينما قيمة رسومها الجمركية 1,439 مليون ليرة في حين بلغت غراماتها 159 مليون ليرة، منوهاً بأن التاجر الذي استورد المادة لا يزال يفاوض عليها من أجل تسوية وضعها والمصالحة على هذه الكميات، علماً أن تنظيم المخالفة سببه انتهاء مدة الصلاحية، وهنا يشدد على أن السكر لا يفسد أبداً لكن السكر المضبوط تبين أنه مخالف للمواصفات القياسية السورية.

وبيّن المصدر أن القضية النوعية الثانية تتعلق بشاشات تلفزيونية متنوعة القياسات (32-40 بوصة)، بلغ عددها 263 شاشة وقيمتها 30 مليوناً في حين بلغت رسومها 10,950 ملايين ليرة، وغراماتها مع مكتب القطع 100 مليون ليرة، 75 مليوناً منها للجمارك مع إعادة البضاعة إلى صاحبها بعد عقد التسوية والمصالحة على البضاعة.

رحاب الإبراهيم

المصدر: تشرين