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سكان البعث يحصلون على سندات ملكية عقاراتهم بعد 33 عاماً

 

كشف مدير المصالح العقارية بالقنيطرة عبد الرحمن الفياض أنه أصبح بإمكان المالكين الحصول على سندات ووثائق الملكية لعقاراتهم، بعد أن أنجزت المديرية جميع الإجراءات القانونية والإدارية لإفراز العقار رقم 119/1 إلى 343 مقسماً وذلك بعد صدور قرار محكمة الصلح المدنية بخان أرنبة بإزالة شيوع هذا العقار ، مشيرا كذلك إلى إفراز العقار رقم 1 من المنطقة العقارية مدينة البعث 119/3 ( الحي الخدمي) تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بتسجيل العقارات باسم الجهات العامة، ما ينهي معاناة سكان مدينة البعث المستمرة منذ عام 1985.

ولفت مدير المصالح العقارية إلى أن كل الأعمال الفنية و المساحية منجزة في المنطقة العقارية خان أرنبة 58/1 والأمور متوقفة على كتاب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالقنيطرة الذي يفيد بقطع علاقة الإصلاح الزراعي بالمنطقة المذكورة، علماً أن المشكلة مستمرة من عام 1982 وحتى تاريخه، أما بالنسبة للعقار 76/2 من المنطقة العقارية حضر مسقفات فقد تم تثبيت 450 عقاراً على الصحائف العقارية بعد استكمال إجراءاتها القانونية من القاضي العقاري.

وبالنسبة لنشاطات المديرية خلال العام الماضي أشار الفياض إلى منح 4006 قيود عقارية و496 بيان ملكية و2176 بيان مساحة و226 مخططاً مستحباً، أما العقود الموثقة فقد بلغت 478 عقد على حين حصّلت المديرية مبلغا قدره 4،4 مليون ليرة من الرسوم العقارية.

 

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