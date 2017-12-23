سكان الأحياء التي تسيطر عليها الوحدات الكردية بحلب يطالبون بالعودة إليها

طالب سكان الأحياء التي تنشر وحدات “حماية الشعب”، ذات الأغلبية الكردية، حواجز لها في مداخلها بالسماح لهم بالعودة إلى منازلهم بعد مضي عام على خروجهم منها وسيطرة الوحدات عليها عند بسط الجيش العربي السوري سيطرته على الشطر الشرقي من المدينة.





ودعا الأهالي الوحدات الكردية الاستجابة لمطلبهم المحق بالسكن في بيوتهم التي هجروا منها قسراً من دون مبرر وإنهاء حال نزوحهم خارج مناطق سكنهم الأصلية التي تشمل أحياء بستان الباشا والشيخ خضر وبعيدين والهلك والشيخ مقصود وجزء من الأشرفية والسكن الشبابي فيها بعد التوصل مع الحكومة السورية لاتفاق يقضي بتفعيل المؤسسات الحكومية ورفع العلم السوري في تلك الأحياء.





وكان مصدر خاص كشف أن “حماية الشعب” وافقت الثلاثاء الفائت على تنفيذ اتفاق “التفاهم والتعاون” إثر اجتماعات مشتركة مع ممثلين للحكومة السورية والذي ينص في إحدى بنوده على إعادة عمل جميع المؤسسات الحكومية غير المدمرة من قبل موظفي الحكومة السورية ومنها المدارس بشرط رفع العلم السوري على سواري مرتفعة أكثر من السواري التي تحمل الأعلام الكردية وفي مواقع جرى الاتفاق عليها.





وأكد شهود عيان في تلك الأحياء أنهم شاهدوا العلم السوري مرفوعاً فوق مناطق مرتفعة وعلى المدارس الحكومية مع عودة محدودة لبعض الأهالي إلى ديارهم لاسيما في حي الشيخ مقصود الوحيد المأهول طوال الحرب وتشكل العائلات العربية السورية أكثر من نصف عدد سكانه جراء موجات النزوح المتعاقبة إليه.





ومن غير معروف ما إذا كانت بنود الاتفاق تقضي بعودة الأهالي على دفعات أو مرة واحدة على مناطق سكنهم في الأحياء التي لا زالت تحت السيطرة الفعلية لـ “حماية الشعب” لكن التسريبات تشير إلى قرب إنهاء الوضع الذي حال دون سيطرة الجيش العربي السوري على تلك الأحياء.





وقال طبيب اسنان: من غير المعقول وبعد مرور أكثر من سنة على تطهير الجزء من حي الأشرفية الذي كانت تسيطر عليه الميليشيات المسلحة من دون أن تسمح لي الوحدات الكردية التي انتشرت فيه وقتئذ بالعودة لتفقد عيادتي التي تقع على بعد عشرات الأمتار من منطقة سيطرة الجيش السوري في الحي.





ورأى أهالي أن لا مبرر لعدم السماح بعودتهم لمنازلهم لسكنها أو حتى تفقد متاعها وحالها الإنشائية كون تلك الأحياء آمنة ولا بد من عودة الجيش العربي السوري لبسط سيطرته عليها عاجلاً أو آجلا بعد انقضاء سنة على هيمنة الوحدات الكردية عليها.



