سك 50 ليرة معدنية قريباً

كشفت مصادر وزارية عن اقتراب طرح مصرف سورية المركزي قطعاً نقدية معدنية (مسكوكات) لفئة الخمسين ليرة سورية، مبيناً أن ذلك «بات قاب قوسين أو أدنى»، حيث يتم العمل حالياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك في وقت تعاني الأوراق النقدية من فئة الخميس ليرة، بشكل خاص، اهتراء وتلفاً، بسبب السرعة الكبيرة في التداول.



وأوضحت المصادر أن المصرف المركزي سيبدأ بسك النقود معدنياً من فئة الخمسين ليرة قريباً، بعد استكمال الإجراءات القانونية لذلك، مبيناً أنه تم العمل على أن تكون فئة الخمسين ليرة قطعة نقدية معدنية على اعتبار أن تكاليف طباعة العملة الورقية عالية جداً لفئة الخمسين ليرة، إذ تكلف أكثر من قيمتها.وأوضحت المصادر أن إصدار عملات معدنية بدلاً عن الورقية يسهم في تخفيض حدة التضخم، مشيراً إلى أنه لإصدار العملة المعدنية فوائد فنية تتمثل في التخفيف من معدلات الاهتراء، كما العملة الورقية، إذ إن العمر الافتراضي للعملة المعدنية أطول بكثير من عمر العملة الورقية.



ومن الجدير ذكره كان آخر تغيير في فئات العملة في سورية إصدار الـ2000 ليرة سورية ورقياً، على حين كان آخر تغيير بتحويل عملة ورقية إلى معدنية هو سك فئة الـ25 ليرة سورية.



وكانت قد نشرت في آب الماضي (2017) حول خيارات المصرف المركزي لطباعة وسك فئتي الخمسين والمئة ليرة، باستعراض سيناريوهات العروض والكلف وتأثر سعر الصرف، مبينةً وجود احتمالات أمام مصرف سورية المركزي تتيح له طلب عروض من نحو 20 شركة، بين عامة وخاصة، لدى الدول الصديقة، والمتعاونة اقتصادياً مع سورية، منها دول تتصدر عرش طباعة النقود في العالم، فالصين مثلاً يمكنها توفير إمكانية طباعة أوراق نقدية سورية جديدة عبر ثماني شركات، والهند عبر تسع شركات، إضافة إلى شركة في كوريا الديمقراطية، وأخرى في جنوب إفريقيا، ومثلها على الأقل في روسيا.

الوطن