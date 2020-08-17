سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان أن صاروخ كاتيوشا سقط يوم أمس داخل المنطقة الخضراء التي تضم المباني الحكومية والبعثات الأجنبية في العاصمة العراقية بغداد دون وقوع خسائر تذكر.



وأضافت: "تبين أن انطلاقه كان من شارع الضلال قرب مرآب النهضة، كما عثرت القوات الأمنية على قاعدة صواريخ، وفككت صاروخين اثنين كانا معدان للانطلاق في المكان ذاته".



ويعتبر هذا الهجوم هو التاسع خلال أسبوع على الأقل، يستهدف المصالح الأمريكية فيما يبدو، بحسب إحصاء لوكالة رويترز استناداً إلى تصريحات رسمية ومصادر أمنية.