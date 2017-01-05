سقوط جرحى في إطلاق نار بمطعم في اسطنبول

أصيب عدد من الأشخاص بجروح في هجوم استهدف مطعم “عثمان يلماز” في منطقة الفاتح وسط مدينة اسطنبول التركية أمس.



وذكرت قناة سي ان ان ترك أن عددا من الأشخاص أصيبوا في حادث إطلاق النار الذي استهدف أحد المطاعم في حي الفاتح وسط اسطنبول.



ووفق قناة ام تي في قام “مسلحان باقتحام المطعم وأطلقا النار ما أسفر عن إصابة صاحب المطعم إضافة إلى أحد المارة”.



ويأتي الحادث بعد أيام قليلة من الهجوم الذي استهدف ملهى ليليا باسطنبول في رأس السنة أسفر عن مقتل 39 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين بجروح.

وكالات