سقوط المزيد من الضحايا نتيجة حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح في شمال سوريا

تستمر حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح ضمن مناطق شمال سوريا الخارجة عن نفوذ الدولة السورية والخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها.



حيث أفاد “المرصد” المعارض بوفاة شابين مجهولي الهوية وبظروف غامضة، حيث جرى العثور على الجثتين بأحد الأراضي الزراعية قرب قرية كفرنوران بريف حلب الغربي، وعليها آثار طلق نار.



وفي سياق فوضى السلاح ضمن مناطق الاحتلال التركي أفاد “المرصد” المعارض بوفاة طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، جراء انفجار قنبلة يدوية به في مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال التركي في ريف الرقة الشمالي.



ووفق “المرصد” المعارض فإن أحد المسلحين التابعين لقوات الاحتلال التركي قدم قنبلة يدوية للطفل لتنفجر به في نهاية المطاف أثناء عبثه بها، الأمر الذي أثار استياء كبير في أوساط عشيرة الطفل التي تعد أحد أكبر عشائر المنطقة، حيث هاجموا مقرات المجموعات المسلحة وسط استياء شعبي كبير من ممارسات المجموعات المسلحة والفوضى وانتشار السلاح بشكل كبير جداً.



وتشهد مناطق شمال سوريا الخارجة عن سلطة الدولة السورية حالة من الفلتان الأمني وفوضى السلاح في ظل غياب أي سلطة تطبق القانون هناك، في حين تنشغل قوات الاحتلال التركي في استقطاب المسلحين لنقلهم للقتال في ليبيا.