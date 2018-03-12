سفينة "مينسك" البرمائية الروسية تدخل البحر المتوسط

وأفادت المواقع بأن سفينة "مينسك" القتالية التابعة لأسطول البلطيق تتجه إلى ميناء طرطوس السوري الذي تتواجد فيه قاعدة التزويد التقني الروسية في البحر المتوسط. وأضافت أن السفينة كانت محملة بشكل كبير.

وأفادت المواقع بأن سفينة "مينسك" القتالية التابعة لأسطول البلطيق تتجه إلى ميناء طرطوس السوري الذي تتواجد فيه قاعدة التزويد التقني الروسية في البحر المتوسط. وأضافت أن السفينة كانت محملة بشكل كبير.