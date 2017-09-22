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سفينة الإنزال ” تسيزار كونيكوف” دخلت المتوسط متجهة إلى سوريا

عبرت سفينة الإنزال الكبيرة ” تسيزار كونيكوف” التابعة لأسطول البحر الأسود المضائق التركية ودخلت البحر الأبيض المتوسط، وعلى متنها حمولات لسوريا.سفينة الإنزال ” تسيزار كونيكوف” دخلت المتوسط متجهة إلى سوريا

وذكرت مواقع إلكترونية تتابع تحركات السفن الحربية عبر البوسفور، أن السفينة تتجه إلى ميناء طرطوس ويبدو من مدى غطس هيكلها في المياه أنها محملة إلى أقصى حد ممكن.

وهذه هي الرحلة السابعة التي تنفذها السفينة الحربية المذكورة إلى سوريا في العام الجاري.

وفي 19 أيلول توجهت عبر المضائق التركية إلى سوريا سفينة الإنزال الكبيرة “أزوف” التابعة لنفس الأسطول الروسي. وتقول المواقع الألكترونية المختصة إن هذه السفن الحربية الروسية تشارك في عملية ” الأكسبريس السوري” الخاصة بنقل المعدات والذخيرة للمجموعة الجوية الروسية في قاعدة حميميم بالقرب من اللاذقية، وللجيش السوري الذي يقاتل الجماعات الإرهابية ومن بينها “جبهة النصرة” و “داعش”.

وفي يوم 12 أيلول دخلت إلى البحر الأبيض المتوسط كذلك سفينة الحراسة الروسية “بيتليفي” التابعة لأسطول البحر الأسود وانضمت إلى مجموعة السفن الحربية الروسية العاملة في المتوسط التي تضم حالياً الفرقاطة “الأميرال إيسن” والغواصتين ” فيليكي نوفغورود ” و”كوبينو” وكلها تحمل صواريخ مجنحة من طراز “كاليبر”.

المصدر: انترفاكس

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