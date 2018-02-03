الجيش يتقدم بسرعة في أرياف حلب وإدلب ويسيطر على عدة قرى وتلال
مع اقتراب الجيش من سراقب.. حملات تخوين للميليشيات في إدلب
غوتيرس: عملية السلام في سورية وصلت مرحلة مهمة بعد عقد مؤتمر سوتشي
سفينة الإنزال الروسية كونيكوف تتوجه إلى ميناء طرطوس السوري
نشرة أخبار المساء
وحدات الجيش تتابع تقدمها باتجاه طريق حلب-دمشق وتستعيد السيطرة على قرية تل علوش بريف حلب
المقداد: عفرين أرض سورية.. ولا خطوط حمراء للجيش
الحملة الفرنسية الأمريكية ضد سورية وتورط إسرائيل في نزاعات الفصائل الإرهابية
إفشال «سوتشي» لصدّ الطموحات الروسية
تسهيلات أميركية محدودة وتشديد ألماني بشأن اللاجئين السوريين
الخارجية: وجود أي قوات عسكرية أجنبية على أراضي سورية دون موافقتها الصريحة عدوان واحتلال
لافروف: نتائج مؤتمر سوتشي تساعد بتنشيط العملية السياسية في جنيف
روسيا: واشنطن قتلت آلية التحقيق المشتركة باستخدام السلاح الكيميائي في سورية
استشهاد مدنيين أحدهما طفل ودمار كبير بالممتلكات جراء العدوان التركي المتواصل على عفرين
روسيا وتركيا تتفقان على تسريع إنشاء نقاط مراقبة في إدلب وتشددان على التفاهم والتعاون حول عملية عفرين

سفينة الإنزال الروسية كونيكوف تتوجه إلى ميناء طرطوس السوري

 

دخلت سفينة كبيرة روسية “تسيزار كونيكوف” البحر الأبيض المتوسط، اليوم الجمعة، بعد أن عبرت مضيق البحر الأسود.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مواقع تركية، أن السفينة الحربية الكبيرة التابعة لأسطول البحر الأسود تتوجه إلى ميناء طرطوس السوري، حيث توجد قاعدة النقل والإمداد التابعة للقوات البحرية الروسية.

وأشارت المواقع إلى أن السفينة كانت محملة بشكل كبير. وهذه هي المرة الأولى التي تتجه فيه هذه السفينة إلى سوريا في هذا العام. أما في عام 2017 دخلت الميناء السوري 9 مرات.

وقال المتحدث باسم أسطول البحر الأسود فياتشيسلاف تروخاشيف إن “تسيزار كونيكوف” بدأت رحلتها من سيفاستوبول إلى البحر المتوسط لتنضم للسفن الحربية الروسية هناك.

وأشار تروخاشيف إلى أنه من المخطط أن تنضم السفينة إلى مجموعة القوات الدائمة التابعة للأسطول البحري الحربي الروسي العامل في المناطق البحرية البعيدة الذي يضم حاليا 15 سفينة قتالية وسفينة إمداد من ضمنها فرقاطة “الأدميرال غريغوروفيتش”.

المصدر : سبوتنيك

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.