سفينة الإنزال الروسية كونيكوف تتوجه إلى ميناء طرطوس السوري

دخلت سفينة كبيرة روسية “تسيزار كونيكوف” البحر الأبيض المتوسط، اليوم الجمعة، بعد أن عبرت مضيق البحر الأسود.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مواقع تركية، أن السفينة الحربية الكبيرة التابعة لأسطول البحر الأسود تتوجه إلى ميناء طرطوس السوري، حيث توجد قاعدة النقل والإمداد التابعة للقوات البحرية الروسية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مواقع تركية، أن السفينة الحربية الكبيرة التابعة لأسطول البحر الأسود تتوجه إلى ميناء طرطوس السوري، حيث توجد قاعدة النقل والإمداد التابعة للقوات البحرية الروسية.