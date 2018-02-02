سفير أندونيسيا يعزف الموسيقا في دمشق

تأكيدا لأهمية الموسيقا في التواصل بين الشعوب وعمق العلاقات السورية الأندونيسية أحيت الفرقة الموسيقية في السفارة الأندونيسية بدمشق أمسية موسيقية بوب إندونيسية.





وبعد افتتاح الحفل بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء عزف النشيدان السوري والأندونيسي.





وقاد الفرقة الموسيقية السفير الأندونيسي بدمشق “جوكو هاريانتو” بنفسه حيث شارك بالعزف على الأورغ فيما شاركت رئيسة القسم القنصلي “مخيا سيمونيار” ورئيسة القسم الإعلامي في السفارة “ميراندا مخلص” بالغناء.









و قال هاريانتو: “إن الموسيقا وسيلة للتبادل الثقافي وقاسم مشترك بين الشعوب”، مشددا على حرص بلاده على تطوير العلاقات مع سورية وتقويتها.





ولفت هاريانتو إلى أن تطوير هذه العلاقات لا يقتصر على السياسة والموسيقا بل يمكن أن تقيم سفارته أمسية غذائية للتعريف بالمأكولات الأندونيسية.





من جانبه أكد معاون وزير الثقافة الذي حضر الأمسية أن هناك تعاون كبير بين الوزارة والسفارات الموجودة في سورية وأن الأنشطة دائمة ومستمرة.





ولفت الإمام إلى أن التعاون مستمر بين الوزارة والسفارة الأندونيسية وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عمق العلاقات بين سورية والدول الأخرى ومنها جمهورية أندونيسيا التي أسس لها القائد المؤسس حافظ الأسد والرئيس الأندونيسي “سوهارتو” وأرسى دعائمها الرئيس بشار الأسد والرئيس “جوكو ويدودو”.





وكشف الإمام عن حفلين هنديين الأول السبت المقبل في دار الأوبرا والاثنين في اللاذقية تحييهما فرقة للفنون الشعبية الهندية قدمت خصيصا من الهند لمشاركة الشعب السوري أفراح الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفائه على الإرهاب.



