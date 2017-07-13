سفراء ورؤساء بعثات جدد لسورية في 9 دول

علم أن الرئيس بشار الأسد أصدر مراسيم لتعيين ثلاثة سفراء جدد لسورية في أرمينيا وكوبا وجنوب إفريقيا، وتمت تسمية كل من محمد حج إبراهيم سفيراً لسورية في أرمينيا وإدريس ميا سفيراً لسورية في كوبا والسيدة عنفوان النائب سفيراً لسورية في جنوب إفريقيا.

وكان وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم قد أصدر قرارات عين من خلالها رؤساء بعثات دبلوماسية في 6 دول، وهم: فايزة إسكندر في تشيلي، ماهر محفوظ في الأرجنتين، وائل خليل في قبرص، تميم مدني في ماليزيا، محمد خفيف في البرازيل، عثمان صعب في صربيا.