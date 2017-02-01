سفارة الخرطوم: لا تأشيرات لدخول السوريين إلى السودان

أكد نائب سفير السودان بدمشق بدر الدين علي محمد الجعيفري أنه «لم يصدر قرار بعدم دخول السوريين إلى السودان أو تقييد دخول السوريين بالتأشيرة المسبقة، وهذا الحديث ليس له أساس من الصحة ومرفوض لنا جملة وتفصيلاً، وكسفارة لم يأتنا ما يفيد بتقييد دخول السوريين للسودان».

وأضاف: «سفارتنا بقيت موجودة على مستوى السفير و(هذا) كله دلالة على أننا نقف مع السوريين في حالة الشدة، ويعرفوننا في حالة الشدة كما عرفناهم في حالة الرخاء».

وفي وقت لاحق مساء أمس نقلت وكالة «سانا» عن سفير السودان خالد أحمد محمد علي نفيه طلب بلاده تأشيرة دخول من المواطنين السوريين.

سامر ضاحي

المصدر: الوطن