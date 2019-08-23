سفارة " إسرائيلية" داخل السفارة الأميركية في بغداد

كشف النائب العراقي عن كتلة "صادقون"، حسن سالم، أن هناك جناحا أمنيا ’للكيان الصهيوني ’ في السفارة الأمريكية ببغداد، يقوم بعدة مهام منها ضرب المواقع الأمنية العراقية.



سالم أكد في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى وجود "سفارة إسرائيلية داخل السفارة الأمريكية ببغداد، لديها جناح أمني استخباراتي تجسسي يقوم بعدة مهام، منها ممارسة الاغتيالات والتفجيرات والمفخخات، وآخرها ضرب مقرات ومواقع أمنية عراقية وخصوصا مخازن الحشد الشعبي".



وأضاف سالم أن "تنصل أمريكا من هذا الاستهداف غير حقيقي، لأن أمريكا تعني الكيان الصهيوني والكيان الصهيوني هو أمريكا، وهي من تسيطر على الأجواء العراقية، وتبعا لذلك لا بد من إنهاء وجود التحالف الأمريكي، الذي هو سبب رئيس لخرق الأجواء العراقية".