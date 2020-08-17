سعودية تكشف تعرضها للاغتصاب على يد شقيقها

فضحت فتاة سعودية شقيقها حين اتهمته باغتصابها والتحرش الجنسي بها لمدة 6 سنوات، منذ كان عمرها 9 أعوام وإلى أن بلغت 15 عاماً.



وعرضت الفتاة وتدعى غدير عودة الأحمدي، هويتها الشخصية في مقطع فيديو سجلته واتهمت شقيقتها وائل الأحمدي باغتصابها.



وقالت في مشاهد الفيديو إنها «حاولت بشتى الطرق أن تقنع أهلها ليتصرفوا التصرف الصحيح تجاه شقيقها لكن من دون فائدة».



وأضافت أن «شقيقها أقسم يميناً على القرآن لذويها بعدما كشفت لهم حقيقته منكراً ما كان يفعل، وأكمل حياته وبقيت الحقيقة مخفية»، وتابعت: «أنا اليوم أقف لأقول: كفى .. كفى».



وأشارت إلى أنها «ليست الضحية الوحيدة، ولكنها ليست في وارد الحديث عن معاناة فتيات أخريات».



وكشفت أن «شقيقها وائل ممرض بمستشفى الأمل في جدة».



وقالت: «أنا الآن أم وكل همّي أن أحمي ولدي من ناس مثل وائل».



وختمت بالقول إن «شقيقها وائل مغتصب ومتحرش بالأطفال، داعية الآباء والأمهات لحماية أبنائهم منه».



وعلى إثر ذلك، دشن مغردون سعوديون هاشتاغ وائل الأحمدي متحرش، وعبروا من خلاله عن غضبهم، وأبدوا تضامنهم الكامل معها.



وتصدر هاشتاغ باسم الفتاة الترند على موقع "تويتر"، ما بين مشكك في ما قالته الفتاة التي تقيم حالياً خارج السعودية، بينما طالب البعض الشرطة بفتح تحقيق في الواقعة.