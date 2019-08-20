بوتين لماكرون: ندعم جهود الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب
أرتال أنقرة تحت النار: الجيش السوري يصل الطريق الدولي
الطيران الحربي يقصف رتلا تركيا ويمنعه من التقدم إلى خان شيخون
مطلبُ تركيا إنشاء منطقة عازلة في سورية يتعلّق بالنّفط وليس بالإرهاب
فطوم حيص بيص ملهمة إعلام المعارضة الخارجية
«المنطقة الآمنة»: 3 شرائط... ودور لأوجلان؟
تواصل المعارك على تخوم خان شيخون: الجيش يقترب من طريق حماه ــ حلب الدولي
ضبط أعداد كبيرة من انفاق المجموعات الإرهابية المسلحة تحت بلدات ريف ادلب الجنوبي.
تحرير موقع “كفرطاب” الأثري في إدلب
إصابة عدد من الأشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في حي الأربوية بمدينة القامشلي
الجيش يشدد الخناق على الإرهابيين في خان شيخون
الجيش السوري يسيطر على تل النار جنوب كفر سجنة
الجيش يقتحم 4 بلدات على مشارف خان شيخون جنوب إدلب
معارك جنوب إدلب مستمرة وأنقرة تضغط لتسريع إجراءات «المنطقة الآمنة»
الولايات المتحدة تعرقل افتتاح معبر “القائم” العراقي الحدودي مع سوريا

سعدون ينفي تقديم «أكاديميين» كرد رؤية لجهات دولية لحل المسألة الكردية

نفى «الأكاديمي السوري الكردي»، فريد سعدون، أن يكون قد أدلى بأي تصريح أو مقابلة مع أي موقع إلكتروني حول «رؤية لحل القضية الكردية» في سورية طرحها «أكاديميون سوريون أكراد» على كل من روسيا وأميركا وفرنسا.

وقال سعدون: «لم أتحدث مع أي مواقع إلكترونية حول ذلك وكل ما في الأمر أنني نشرت بوست على صفحتي الشخصية في فيسبوك بعنوان رأي أو مقترح أو مشروع لحل المسألة الكردية».

وكان موقعي «بلدي نيوز» و«باسنيوز» المعارضين أوردا خبراً أول من أمس نقلاً فيه عن سعدون، «إننا مجموعة من الأكاديميين والمثقفين وبعض الأحزاب قدمنا رؤية لروسيا وأميركا وفرنسا لحل القضية الكردية بسورية».

ونقلت «الوطن» الخبر عن الموقعين ونسبته إلى «مواقع إلكترونية معارضة»، لكن سعدون نفى بشدة أن يكون قد أدلى بأي تصريح لأي من الموقعين السابقين.