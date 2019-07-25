سطو مسلح على شركة “الهرم” للحوالات المالية

استفاق أهالي حي “ضاحية قدسيا” في العاصمة “دمشق” على أصوات رصاص تبين لاحقاً أنها ناجمة عن سطو مسلح على فرع شركة “الهرم” للحوالات المالية.



وقالت “عفراء” وهي شاهد عيان على الحدث إنها استفاقت عند الساعة الـ9 صباحاً تقريباً على أصوات إطلاق نار قوية، وأصوات صراخ، وحين خرجت لترى ما يجري علمت أن مصدر الأصوات في بناء شركة “الهرم” المتاخم لمنزلها في الحي ذاته.



وأضافت: «كان شابان قد دخلا على مكتب الهرم وقاما بإطلاق النار مباشرة والزبائن انبطحوا على الأرض خوفاً من الرصاص، إلا أن الموظف المسؤول عن المكتب قد أصيب ولا أعلم مدى إصابته فحين تم إسعافه كانت الدماء تغطي جسده».



وأكدت “عفراء” أن «الزبائن الذين قابلتهم لاحقاً قالوا إن السطو تم عبر شابين كانا يرتديان خوذتين، وقد هربا على دراجة نارية، بعد إصابة أحدهما وعلى الأرجح لم يتمكنا من سرقة الأموال»، مشيرة أن العملية استغرقت أقل من 10 دقائق قبل هروب الشابين على الدراجة النارية، حيث كانت الشرطة قد حضرت وتم فتح تحقيق بالحادثة.



حديث “عفراء” يتقاطع مع فيديو تم تداوله مباشرة بعد الحادثة يظهر خروج شابين على دراجة نارية من أمام مكتب “الهرم” والهرب بشكل سريع عبر الطريق الرئيسي.

سناك سوري