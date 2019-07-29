سرقوا “لابتوبات” وتركوا خزنة الأموال في مكتب حوالات في حلب

تعرض مكتب شركة “الحافظ” للحوالات المالية بحلب للسرقة من قبل أشخاص مجهولين، يرتدون أقنعة، حيث قاموا بسرقة أجهزة “اللابتوبات” فقط ومبلغ مالي بسيط، دون الاقتراب من خزنات الأموال الرئيسية.



وبين مصدر في الشركة أن “عملية السرقة للمكتب الكائن بحي الفرقان تمت فجر يوم السبت الماضي ، بطريقة الخلع والكسر عبر أداة معدنية”.



وأضاف المصدر أنه “عدا أجهزة الحواسيب المحمولة، ومبلغ بسيط من الأموال كانت موجودة بسحابات الموظفين، لم يتم سرقة أي شيئ آخر”.



وأكد المصدر على أن “السرقة لم تؤثر على عمل الشركة، كون أن أجهزة الكمبيوتر موصولة بـ “سيرفر” مركزي”.



وأشار المصدر إلى أن “مكتب الحوالات يستمر بعمله بشكل طبيعي منذ صباح يوم الأحد”، ذاكراً أنه “تم اخبار الجهات المعنية بالسرقة والتحقيقات جارية لكشف المجرمين”.



يذكر أن هذه الحادثة تعد الثانية من نوعها خلال يومين، حيث تعرض مكتب شركة “الهرم” بضاحية قدسيا في دمشق، يوم الخميس، لعملية سطو مسلح عليه بغرض السرقة، أدت لوفاة مدير المركز عبد القادر شيخة نتيجة اطلاق النار عليه من السارق.



الخبر