سرقوا والدهم بمفتاح مطابق

ادعى لمديرية منطقة التل المدعو ( ع – خ ) بإقدام مجهول بالدخول لمنزله بمدينة التل وسرقة مبلغ مالي وقدره أربعة ملايين ليرة سورية بواسطة مفتاح مطابق



وبالبحث والتحري تم الاشتباه باولاد المدعي ( ا – ح ) و ( ت – ح ) و ( ي – ح ) وشقيقتهم ( د – ح ) تم القاء القبض عليهم، وبالتحقيق ومواجهتهم بالأدلة اعترفوا جميعآ بسرقتهم المبلغ المالي المذكور وصرف قسم من المبلغ المالي بشرائهم تسع جوالات حيث تم استرداد المبلغ المالي والجوالات وتسليمهم للمدعي أصولا



تم إحالة المقبوض عليهم إلى القضاء المختص .



توثيق : محمد حلو – الشرطة police