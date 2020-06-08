سرقة محتويات مدرسة خاصة في حلب..والقبض على الفاعلين
لدى ورود معلومات إلى قسم شرطة باب الفرج في حلب بتعرض مدرسة الأمجاد الخاصة العائدة لكنيسة الأربعين شهيد في حي باب الفرج للسرقة من قبل شخص مجهول ، ومن خلال البحث والتحري تمكن فرع الأمن الجنائي في حلب بالتعاون مع قسم شرطة باب الفرج من معرفة السارق وإلقاء القبض عليه، حيث تبين أنه يدعى (محمود . و) ، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بسرقة محتويات المدرسة بالاشتراك مع شخص أخر متواري .
تم استرداد بعض المسروقات ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه والبحث مستمر عن شريكه المتواري ، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص .