سرقة قطعة معدنية من متحف في برلين قيمتها مليون دولار

أفادتالشرطة الألمانية، عن سرقة قطعة ذهبية بقيمة مليون دولار من متحف بوده في برلين.



ونشرت شرطة العاصمة برلين على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي عملية السرقة ومواصفات القطعة المعدنية البالغ وزنها حوالي 100 كغ مصنوعة من الذهب الخالص، وبلغت تكلفة المواد اللازمة لإنتاجها، والعمل نفسه تقريبا 3.7 مليون دولار.



وأضافت الشرطة بأن قطر العملة يبلغ 53 سم وسماكتها 3 سم، ومرسوم عليها الملامح الشخصية لملكة بريطانيا "اليزابيث الثانية".



وتفيد تقارير الشرطة بأن مجهولين تسللوا عبر النافذة باستخدام سلم، حوالي الساعة الثالثة والنصف ليلا، وقاموا بالسرقة، ولم تتعرف الشرطة على كيفية تمكنهم من إيقاف أجهزة الإنذار المتواجدة داخل المتحف.

وكالات