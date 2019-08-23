سرقة أعمدة توتر و"قسد" تقتل مدنياً في سفيرة تحتاني

افادت مصادر محلية في الريف الشمالي لدير الزور أن مجهولين أقدموا على سرقة أعمدة التوتر العالي على طريق الصور - دير الزور ، حيث مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية " قسد " .



وأشارت المصادر أن عمليات السرقة تمت في وضح النهار ، ويجري بيع الخردة والنحاس المستخرج من الأعمدة علنياً في الأسواق .



من جانب آخر أقدم عناصر " قسد " على إطلاق النار على المواطن " ماجد خلف المحمد " من أهالي بلدة ( سفيرة تحتاني ) صباح اليوم ما أدى إلى مقتله على الفور .



هذا وعاشت بلدة " سفيرة تحتاني " إلى جانب " سفيرة فوقاني " صباح أمس تظاهرات شعبية ضد ممارسات عناصر " قسد " جرى فيها قطع الطرقات وحرق الإطارات ، وندد فيها المتظاهرون بالمجالس المحلية التي شكلتها " قسد " متهمينها بالفساد والمحسوبية



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