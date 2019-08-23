سرقة أعمدة توتر و"قسد" تقتل مدنياً في سفيرة تحتاني

سرقة أعمدة توتر و"قسد" تقتل مدنياً في سفيرة تحتاني

 افادت مصادر محلية في الريف الشمالي لدير الزور أن مجهولين أقدموا على سرقة أعمدة التوتر العالي على طريق الصور - دير الزور ، حيث مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية " قسد " .

وأشارت المصادر أن عمليات السرقة تمت في وضح النهار ، ويجري بيع الخردة والنحاس المستخرج من الأعمدة علنياً في الأسواق .


من جانب آخر أقدم عناصر " قسد " على إطلاق النار على المواطن " ماجد خلف المحمد " من أهالي بلدة ( سفيرة تحتاني ) صباح اليوم ما أدى إلى مقتله على الفور .

هذا وعاشت بلدة " سفيرة تحتاني " إلى جانب " سفيرة فوقاني " صباح أمس تظاهرات شعبية ضد ممارسات عناصر " قسد " جرى فيها قطع الطرقات وحرق الإطارات ، وندد فيها المتظاهرون بالمجالس المحلية التي شكلتها " قسد " متهمينها بالفساد والمحسوبية

 

 


 آسيا