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سرقا 7 ملايين ليرة من أحد المحال بريف دمشق.. من خلال حفرة؟

ألقت الجهات المختصة القبض على شخصين قاما بسرقة 7 ملايين ليرة سورية، من أحد المحال التجارية بمنطقة عدرا بريف دمشق، عبر حفر فتحة ضمن حائط المحل.

وفي التفاصيل، ادعى أحد أصحاب المحال التجارية إلى مركز شرطة عدرا البلد، عبر قيام مجهولين بفتح فتحة بجدار محله وقيامهم بسرقة مبلغ مالي وقدره سبعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية.

ونتيجة المتابعة تم الاشتباه بكل من المدعوين ( ع . ب ) و ( ن . ا) وهما من أرباب السوابق في عمليات السرقة بعدرا البلد، حيث تم إحضارهما إلى المركز وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بعملية السرقة».

ولا تزال التحقيقات مازالت مستمرة معهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً. 