سرق قريبه وشرطة الكسوة تلقي القبض عليه

ادعى أحد المواطنين لشرطة الكسوة بريف دمشق عن إقدام مجهول بالدخول إلى منزله في منطقة الكسوة الشرقية ليلاً عن طريق خلع الباب الخلفي لمنزله وسرقة مبلغ مالي قدره ( 850،000 ) ثمانمئة وخمسين الف ليرة سورية ، ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بالمدعو ( س - خ ) وهو أحد أقارب المدعي



وبعد إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بسرقة قريبه وأنه قد قام بإيداع المبلغ لدى صديقاه، تم استرداد المبلغ كاملاً وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص أصولاً عن طريق فرع الأمن الجنائي بريف دمشق.



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