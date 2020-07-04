سرافيس حمص تشتكي انخفاض «التعرفة»..والمسؤول يؤكد الموافقة

شهدت مدينة حمص توقف عدد من سائقي سرافيس خط كورنيش شرقي و خطوط أخرى، عن خدمة المواطنين ظهر يوم أمس الخميس، مطالبين برفع تعرفة أجرة نقل الركاب، أو تحديد أجرة إصلاح سياراتنا، و تخفيض أسعار مستلزماتها، فالأجرة قليلة وتكلفة الإصلاح، وكل "شي صار غالي".



رداً على ما سبق، قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بمحافظة حمص المهندس حسام منصور "بدأت مند نحو أسبوعين دراسة لرفع تعرفة أجرة نقل الركاب، بالتنسيق مع نقابة النقل البري، و مديرية التجارة الداخلية دائرة الأسعار، و الجهات المعنية “.



وبين منصور أنه "تم يوم الخميس الموافقة على رفع تعرفة نقل الركاب للخطوط العاملة ضمن مدينة حمص، بمقدار 25 ليرة لتصبح التعرفة 75 ليرة سورية، و يطبق القرار اعتباراً من 15، بعد انتهاء امتحانات الشهادتين"، موضحاً أن "القرار يشمل أيضا الخطوط الخارجية العاملة بين المدينة و الريف، حيث أصبحت التعرفة الكيلومترية خمس ليرات بدلاً من أربع ليرات سورية، و هي الحد الأعلى لصلاحيات المكتب التنفيذي".



و أشار منصور إلى انه "تقرب التسعيرة لأقرب عشرة ليرات و مثال على ذلك إذا كانت الأجرة 83 ليرة سورية تصبح 90 ليرة سورية "، مبياً أنه "في حال حدوث ازدحام في ساعات الذروة، أو اختناقات مفتعلة، سيتم تسيير باصات نقل داخلي إضافية، بالتنسيق مع فرع المرور، و شركة النقل الداخلي لتسيير أمور المواطنين".





تلفزيون الخبر