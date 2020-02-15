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سد حبران بالسويداء يشهد حالة نادرة للمرة الأولى منذ سنوات

امتلأ سد حبران أو “الماسة المتوهجة” بالمخزون المائي لدرجة الفيضان للمرة الأولى منذ عدة سنوات، وذلك بفعل الأمطار الغزيرة هذا العام.

وقال المهندس محمود مللي مدير الموارد المائية في السويداء إن هذه السنة الماطرة تجاوزت فيها معدلات الهطولات السنوية المستوى المعتاد، ما أدى إلى امتلاء سد حبران وفيضانه هذا العام ووصوله إلى المنسوب الاستثماري المناسب الأمثل حيث يتم استثماره من قبل المؤسسة العامة لمياه الشرب عن طريق محطة التصغية لتغذية منطقة حبران والكفر والمناطق الفقيرة بالمياه.

ويعتبر سد حبران، أحد أهم السدود الثمانية عشر في محافظة السويداء، الواقع على ارتفاع ١٣٥٠متر عن سطح البحر.
ويعد هذا السد مصدر لمياه الشرب بإروائه نحو ٤٠ ألف نسمة، كما يعتبر هذا السد من أبرز المعالم الحيوية والسياحية الهامة في جنوب السويداء، من حيث تأمينه لمياه الشرب وموقعه الهام الذي جعل منه متنفساً جمالياً وسياحياً للأهالي، وله دور كبير في استقرار الأهالي في المنطقة من حيث تأمين مصدر دخل لهم عبر إرواء أراضيهم الزراعية.


وتبلغ السعة التخزينية للسد نحو 3 ملايين متر مكعب من الماء، وفيضانه هذا الشتاء عن معدله يعتبر مشهد لم يألفه الأهالي منذ عدة سنوات، ما يبشر بمواسم خيرة هذا العام.