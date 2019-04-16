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سحب باخرة جنحت أثناء دخولها مرفأ اللاذقية

تمكن كادر دائرة الخدمات البحرية “الإرشاد” في مرفأ اللاذقية من سحب الباخرة التي جنحت أثناء دخولها حوض المرفأ لتفريغ حمولتها نتيجة الرياح الشديدة التي سادت أمس.


وأكد مدير شركة المرفأ أمجد سليمان أن الباخرة جنحت أثناء محاولتها الدخول إلى حوض المرفأ الداخلي وعلقت أمام مستودعات سادكوب القديمة ضمن منطقة التوسع، ولم تؤثر في حركة الملاحة ضمن المرفأ, لافتاً إلى أن الباخرة لم تصب بأي أذى نتيجة ذلك.


وأشار سليمان إلى أن عملية سحب الباخرة تمت عبر قواطر دائرة الخدمات, موضحاً أن الباخرة دخلت، اليوم، إلى الرصيف وبدأت تفريغ حمولتها التي تتضمن 25 ألف طن من كسبة الصويا.