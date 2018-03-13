سجن “خلية” من لاجئين سوريين في ألمانيا

قضت محكمة في مدينة هامبورغ الألمانية بعدة سنوات سجناً في حق ثلاثة سوريين بتهمة الانتماء لتنظيم (داعش) الإرهابي اليوم الاثنين (12 آذار 2018).

وقضت المحكمة بسجن المتهم الأكبر سناً البالغ من العمر 27 عاماً لمدة ستة أعوام وستة أشهر، وعلى المتهمين الآخرين الذين كانا قاصرين وقت ارتكاب الجريمة بالسجن ثلاثة أعوام وستة أشهر لكل منهما.

وقضت المحكمة بسجن المتهم الأكبر سناً البالغ من العمر 27 عاماً لمدة ستة أعوام وستة أشهر، وعلى المتهمين الآخرين الذين كانا قاصرين وقت ارتكاب الجريمة بالسجن ثلاثة أعوام وستة أشهر لكل منهما.

وثبت لدى المحكمة أن الرجال الثلاثة سافروا في تشرين الثاني عام 2015 من سوريا إلى ألمانيا بتكليف من (داعش) لإعداد أنفسهم لشن هجمات.

وثبت لدى المحكمة أن الرجال الثلاثة سافروا في تشرين الثاني عام 2015 من سوريا إلى ألمانيا بتكليف من (داعش) لإعداد أنفسهم لشن هجمات.