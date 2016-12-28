سجن سعودي لمطالبته بإنهاء نظام ولاية الرجال على النساء

أصدرت محكمة تابعة لنظام بني سعود اليوم حكما بالسجن لمدة عام على رجل بسبب دعوته لإسقاط نظام الولاية على المرأة والذي يمنح الرجال سلطات واسعة للتحكم في النساء.



ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية فإن “المحكمة الجزائية في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية فرضت أيضا على الرجل غرامة 30 ألف ريال سعودي”.

وذكرت الصحيفة أن “الرجل قال خلال تحقيق الشرطة معه إن هدفه كان توعية الناس”.



يشار إلى أن “نظام الولاية على المرأة” تنفرد به السعودية بين دول العالم ويخضع المرأة إلى سيطرة الرجل.



وكان آلاف السعوديين وقعوا في أيلول الماضي عريضة تدعو إلى إنهاء نظام الولاية الذي بموجبه يجب أن تحصل المرأة على أذن من أحد أفراد عائلتها الذكور سواء الأب أو الزوج أو الأخ للدراسة أو السفر أو القيام بأي نشاطات اخرى.



يذكر أن نظام بني سعود يمنع النساء من قيادة السيارات.



ويقوم نظام بني سعود على ايديولوجيا وهابية تكفيرية ويفتقر إلى أدنى مبادئ الديمقراطية المتمثلة بحق الانتخاب وحكم الدستور وقمع مظاهرات احتجاجية حاشدة خرجت في المنطقة الشرقية عام 2011 وقتل واعتقل المئات حيث أعدم مطلع العام الجارى 74 شخصا دفعة واحدة بينهم الشيخ نمر النمر بسبب معارضته لسياسة الاستبداد والقمع التى ينتهجها هذا النظام.

وكالات