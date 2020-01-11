سجن رئيس مركز المصالحة الروسي السابق في سوريا ثلاث سنوات



أعلنت المحكمة الروسية العسكرية،اليوم السبت 11 يناير/كانون الثاني،عن سجن رئيس مركز المصالحة في سوريا الجنرال سيرجي تشوفاركوف 3 سنوات وفي التفاصيل:حكمت المحكمة العسكرية الغربية الثانية في روسيا على الجنرال سيرجي تشوفاركوف بالسجن ثلاث سنوات،بسبب سرقته أكثر من 400 مليون روبل روسي،أي ما يعادل 6.5 مليون دولار” بحسب وكالة “تاس” الروسية،فإن تشوفاركوف الذي كان يشغل رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا،أدين بارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق وسرقة رواتب بقيمة 4.3 مليون روبل من سبعة مرؤوسين. وأبرم تشوفاركوف،الذي كان يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الأكاديمية العسكرية للأركان العامة،عقدًا بين الأكاديمية العسكرية وشركة كبيرة متخصصة في حماية المعلومات،وعمل على سحب الأموال التي من المفترض أن يتم دفعها لموظفي الأكاديمية كأجور وقالت وكالة ريا نوفوستي الروسية، إن المدعي العام طلب من المحكمة الحكم على تشوفاركوف بالسجن أربع سنوات ونصف، وتغريمه 450 ألف روبل،وحرمانه من الرتب العسكرية،إلا أن المحكمة العسكرية اكتفت بالسجن لمدة ثلاث سنوات.