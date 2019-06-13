سجن اللاذقية “الجديد .. خمس نجوم”!

صرح العميد ضياء حسن الريم -رئيس فرع السجن المركزي في اللاذقية بأن خطة عمل فرع سجن اللاذقية المركزي (البناء الجديد) تتضمن تخديم بناء مؤلف من أربع طوابق بمساحة إجمالية 29،000 م2 ويتم تخديمه داخلياً وخارجياً بسبعة أدراج ودرج طوارئ ودرج خاص لقبول السجناء.



ويضم السجن في الطابق الأرضي مكاتب ومستوصفاً يحتوي على أربع غرف معاينة وإسعاف وعيادة أسنان وعيادة عامة وصيدلية ومستودع طبي وغرفتي تمريض وأربع غرف استفسار وصالات ورش (خياطة-أحذية-صيانة أجهزة كهربائية والكترونية وهي غير مجهزة حالياً).



وأضاف الريم، إن عدد المهاجع الإجمالي/32/ مهجعاً للسجناء العاديين و/8/ للسجناء الخطرين و/2/ للسجينات وعدد الأسرة المركبة بالمهاجع/1630/ سريراً على 3 طبقات بمعدل كل مهجع بين /30/و/36/ سريراً. والبناء مجهز بشبكة كهرباء تغذي محولة باستطاعة 1600 ك.ف.أ وشبكة مياه حلوة وصرف صحي وشبكة إطفاء وهاتف وإذاعة داخلية واستقبال تلفزيوني وشبكة تغذية بالمازوت وشبكة تشويش على الاتصالات.



وقال الريم السجن إن زيارات السجناء تقسم إلى عامة وخاصة وتكون من قبل ذويه ضمن غرفة مخصصة، وهذه الزيارات تمنح للنزلاء ذوي السلوك الجيد الذين لاتوجد بحقهم عقوبات وذلك بمعدل 3 مرات في العام، كما توجد ندوة لتوفير كل مستلزمات السجناء من (سمانة- خضر- فواكه-حلويات- سندويش- مشروبات باردة وساخنة) وتشرف على هذه الندوة وتديرها جمعية رعاية المساجين وأسرهم.



وبالنسبة للخدمات المقدمة للنزلاء أشار الريم إلى وجود قسم طبابة وهناك 10 أطباء مفرزون من مديرية الصحة ومناوبون على مدار 24 ساعة، إضافة لزيارة أطباء اختصاصيين بشكل دوري ومن يحتاج عملية هناك سيارة إسعاف حديثة يتم إسعاف النزيل إلى المشفى الوطني لإجراء العملية، كما تقام بالتعاون مع جمعية رعاية المساجين وأسرهم دورات محو أمية، لغة إنكليزية، كمبيوتر، موسيقا، وهنالك مشروع قادم لإنشاء مركز ثقافي بالتعاون مع مديرية الثقافة في اللاذقية، وهناك دوري لكرة القدم مع مكافأة تشجيعية.



تشرين