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سجل إجرامي حافل بالسرقات، والمجرم يعترف بحيلته الذكية لسرقة ضحاياه في دمشق

من خلال قيام دورية من فرع الأمن الجنائي في دمشق بمتابعة مهامها في مراقبة المشبوهين، اشتبهت بشخص بالقرب من أحد مكاتب الحوالات المالية، وقامت بإلقاء القبض عليه، وتبين أنه يدعى (م ، ك) ضبط بحوزته مبلغ/ 101.900/ مائة وواحد ألف وتسعمائة ليرة سورية، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة مبالغ مالية من السيارات، حيث يقوم بملاحقة أصحاب السيارات من أمام البنوك ومكاتب الحوالات حتى يتوقف السائق ويركن سيارته، فيقترب من السيارة بحذر بعد ابتعاد السائق، ويكسر زجاجها ويسرق المبالغ المالية منها، أو يقوم بوضع قطعة حديدية مدببة الرأس تحت إحدى إطاراتها لإحداث ثقب وإفراغ الهواء منها لإجبار السائق على التوقف وركنها.

كما اعترف المقبوض عليه بإقدامه بالاشتراك مع شخص متواري على ارتكاب سبع حوادث سرقة وهي:

1ــ سرقة مبلغ /2.000.000/ مليوني ليرة سورية من سيارة نوعها ( سونغ ) في محلة القصاع.

2ــ سرقة مبلغ / 500.000/ خمسمائة ألف ليرة سورية من سيارة نوعها ( تويوتا ) في محلة المزة.

3ـ سرقة مبلغ / 750.000/ سبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية من سيارة شاحنة في منطقة الدحاديل.

4ـ سرقة مبلغ / 650.000/ ستمائة وخمسون ألف ليرة سورية من سيارة خاصة على اتوتستراد درعا.

5ـ سرقة مبلغ / 800.000/ ثمانمائة ألف ليرة سورية من سيارة شاحنة نوعها ( كيا ) في محلة نهرعيشة.

6ـ سرقة مبلغ / 500.000/ خمسمائة ألف ليرة سورية من سيارة نوعها ( هونداي ) في محلة القصاع.

7ـ سرقة مبلغ / 400.000/ أربعمائة ألف ليرة سورية من سيارة نوعها ( هونداي ) في محلة كراج العباسيين.

ما زالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على شريكه المتواري.

المصدر: وزارة الداخلية

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