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ستروين تطرح نسخاً جذّابة من “C3” الشهيرة

حدّثت ستروين الفرنسية سيارتها “C3” الشهيرة لتطرحها بنسخ مميزة أقرب إلى سيارات الكروس أوفر.

وتتميز “C3” الجديدة بالشكل الخارجي الفريد الذي يجمع بين البساطة والعصرية وتداخل اللونين الأسود والفضي مع بقية الألوان التي طرحت فيها السيارة، فضلاً عن أقراص العجلات المطلية بالكروم.

وإضافة لكل تلك الميزات، لم تتخلَ ستروين في سياراتها الجديدة عن الاقتصادية في استهلاك الوقود التي عرفت بها نماذج “C3” السابقة، فطرحت آخر نسخ بنوعين من المحركات: أحدها بسعة 1.2 لتر وعزم 82 حصاناً، وآخر أقوى بقليل بعزم 110 أحصنة، حيث أتى النموذجان بنوعين من علب السرعة الميكانيكية والأوتوماتيكية.

أما النموذج الثالث المزود بمحرك يعمل بالديزل بسعة 1.6 لتر فزود بعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مجالات.

كما تتمتع “C3” بتصميم مميز للقمرة الداخلية، يضمن الراحة لركابها الـ 5، ويتيح مساحة كبيرة للأمتعة، ما يجعل منها سيارة عائلية.

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