ستروين تطرح نسخاً جذّابة من “C3” الشهيرة

وتتميز “C3” الجديدة بالشكل الخارجي الفريد الذي يجمع بين البساطة والعصرية وتداخل اللونين الأسود والفضي مع بقية الألوان التي طرحت فيها السيارة، فضلاً عن أقراص العجلات المطلية بالكروم.

وتتميز “C3” الجديدة بالشكل الخارجي الفريد الذي يجمع بين البساطة والعصرية وتداخل اللونين الأسود والفضي مع بقية الألوان التي طرحت فيها السيارة، فضلاً عن أقراص العجلات المطلية بالكروم.