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سترة ذكية لتشخيص المرض

ابتكر مهندسون أوغنديون سترة ذكية يمكنها تشخيص مرض الالتهاب الرئوي أسرع من الأطباء، لتزيد الآمال بمعالجة المرض الذي بات يفتك بعدد أكبر من الأطفال أكثر من أي وقت مضى.
وتحتوي السترة الذكية التي أطلق عليها "ماما أوب" أو أمل الأم، على مجسات إلكترونية تفحص الصوت الخارج من الرئتين ودرجة الحرارة ومعدل التنفس، ويمكن للسترة أن تشخص مرض الالتهاب الرئوي بدقة وسرعة تفوق ثلاث مرات مثيلها لدى التشخيص البشري، بحسب دراسة أجراها الفريق الذي ابتكر السترة.
يذكر ان الالتهاب الرئوي الحاد سبب في موت 24 ألف طفل سنويا تحت سن 5 أعوام، كثير منهم تعرضوا للتشخيص الخاطئ كمصابين بالملاريا، بحسب إحصاء لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة "يونيسيف".

 

وكالات

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